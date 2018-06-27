«عزيزي» تنجز 5 مشاريع في الفرجان بنهاية 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «عزيزي» للتطوير العقاري أنها تمضي على قدم وساق وفق المخطط العقاري نحو إنجاز وتسليم 5 مشاريع إضافية جديدة ضمن مجتمع الفرجان بنهاية العام الجاري.

وتمتلك عزيزي للتطوير العقاري حالياً كثافة في الوحدات السكنية تعد من بين الأعلى بمنطقة الفرجان، حيث قامت بتسليم 12 مشروعاً حتى الآن. كما تعتزم إضافة المزيد من المشاريع الجديدة إلى محفظتها وفقاً لخطة استراتيجية مدروسة خلال وقت لاحق من هذا العام.

وستشمل كلاً من مشروع شايستا عزيزي وسامية عزيزي وعزيزي ستار وفريشتا عزيزي وعزيزي بلازا، وستضم مجتمعة 1,744 وحدة سكنية من المتوقع إنجازها خلال النصف الثاني من العام 2018، مما سيرفع عدد المشاريع المنجزة في الفرجان إلى 17 مشروعاً، بإجمالي 3,639 وحدة سكنية مكتملة وبقيمة إجمالية تزيد على 4 مليارات درهم.

وقال مرويس عزيزي، رئيس مجموعة عزيزي: نقترب بثبات نحو إنجاز مشاريعنا المتبقية في منطقة الفرجان. والوحدات السكنية في هذه المشاريع تقدم عائداً مجزياً مقابل الاستثمار، ما من شأنه أن يكون إحدى أهم المزايا الاستثمارية في الفرجان، مؤكدا الالتزام بمواصلة توسيع نطاق المرافق المقدمة حتى نعزز من مكانة الفرجان كموقع نابض بالحيوية وهام للمستثمرين والملاك على حد سواء.

وتعد منطقة الفرجان أحد أسرع الأحياء السكنية نمواً في دبي؛ كونها تتمتع بموقع استراتيجي متميز نظراً لقربها من مراكز التسوق الرئيسية والمناطق الحيوية في دبي بما في ذلك مركز ابن بطوطة ومنطقة جبل علي الحرة وموقع إكسبو 2020. بالإضافة إلى ذلك، يربط خط المترو الجديد منطقة الفرجان بكل من ديسكفري جاردنز وجاردنز، كما سيقدم خدماته أيضاً على مستوى موقع إكسبو 2020 ومطار آل مكتوم الدولي.