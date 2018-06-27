«كوني» تطرح برنامج الربط بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

المصدر: دبي - عمرو عادل

أطلقت شركة كوني الفنلندية العالمية للمصاعد ومقرها دبي أول برنامج لربط عمليات إدارة المصاعد بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في المنطقة من خلال بوابة «كوني كير عبر الإنترنت» .

وذلك للمرة الأولى في الإمارات. وأعلنت الشركة في مؤتمر صحفي عقدته أمس في دبي، أن البرنامج الجديد الذي يعد الأول من نوعه عالميا يهدف إلى تحسين خدمات صيانة المصاعد والسلالم المتحركة عبر مجموعة حلول للصيانة حسب الطلب لتلبية احتياجات المستخدمين عقب نجاحه في الأسواق الأوروبية.

وقال نيكولاس الخال، المدير الإداري لـ«كوني» في الإمارات وعمان والبحرين إن الإمارات ستكون أولى دول المنطقة الذي ستشهد إطلاق هذا التطبيق العالمي الذكي، نظراً لمواكبتها أحدث التوجهات في عالم المدن الذكية وهو ما دفع الشركة إلى استكشاف طرق لدمج المنصات الرقمية المبتكرة بهدف جعل خدمات نقل أفراد المجتمع الحضري بأسلوب أكثر ذكاء.

وأضاف إن الشركة تجري مناقشات حالياً مع شركتي «دو» و«اتصالات» لإطلاق البرنامج الجديد بما يواكب التطور التقني الذي تشهده الدولة. ويوفر البرنامج الجديد للعملاء إمكانية طلب خدمات الصيانة ومتابعة حالة الصيانة وسلامة المعدات من خلال منصة إلكترونية وإلى جانب ذلك، ستوفر الخدمة معلومات تفصيلية حول الصيانة والإصلاحات وسجل المكالمات، بما في ذلك معلومات حول العقود والفواتير.

نمو

ولفت إلى أن سوق المصاعد في الدولة يعد من أكبر الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط نموا خلال العامين الماضيين في ظل المشاريع الإنشائية ومشروعات «إكسبو 2020 دبي، مضيفاً إن السوق حقق متوسط نمو سنوي بنحو 5% خلال 2016- 2017. وأضاف إن الشركة تستهدف عمل 90% من المصاعد التابعة حول العالم والتي يقدر عددها بنحو 1.2 مليون مصعد على التطبيق الجديد.

ولفت إلى أن مشاريع الشركة حالياً في المنطقة، تتضمن توريد 46 مصعداً و5 سلالم متحركة في الإمارات إلى العديد من المشروعات القائمة حالياً، منها 23 مصعداً كهربائياً إلى ناطحة سحاب «واو» للفنادق والشقق الفندقية بالإضافة إلى برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» في دبي، وفندق فورسيزنز أبوظبي، علاوة على مشروع مترو الرياض بالسعودية.

وقال سامر الحلبي، المدير العام الإقليمي لـ«كوني» إنه من خلال خدمة كوني كير عبر الأجهزة المتنقلة، سيتمكن العملاء من تتبع أجهزتهم عن طريق تطبيق يمكنهم تحميله على هواتفهم المحمولة ما سيتيح للمستخدمين إمكانية طلب خدمات الصيانة بالإضافة لذلك.

كما يسهل تتبع آلية إنجاز طلب الصيانة من خلال تلقي إشعارات فورية حول حالة طلبهم. وبخلاف منصة كوني كير عبر الإنترنت ومنصة كوني كير عبر الأجهزة المتنقلة، تساعد خدمات كوني المتصلة على مدار الساعة في التنبؤ بأعطال المعدات المحتملة وتشخيص أعمال الصيانة المناسبة والإجراءات التي يتطلب الأمر اتخاذها.