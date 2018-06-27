البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية يبحث آلية تسريع جهود التنمية بمشاركة الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت الإمارات في الاجتماع السنوي الثالث لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي اختتم أمس في مومباي بالهند.

واستهدف الاجتماع وضع استراتيجية للتعاون بين الدول الآسيوية لتطوير مشاريع البنية التحتية في تلك الدول، وتحفيز رأس المال الخاص من أجل الاستثمار في البنية التحتية في الدول الآسيوية. وترأس وفد الدولة في الاجتماعات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، محافظ الإمارات في البنك، وضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية.

وقال الدكتور سلطان الجابر إن الاجتماع ركز في أجندته على بحث آلية تسريع جهود التنمية في قارة آسيا وإشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية، والسعي للمحافظة على مستوى متوازن من النمو الاقتصادي لدول المنطقة.

إضافة إلى بحث التحديات التمويلية التي تواجه عمليات التنمية. وأضاف إن الإمارات تلعب دوراً مهماً كعضو مؤسس في البنك لتحقيق أهدف البنك التنموية في قارة آسيا وكذلك تشجيع الاستثمار لأغراض التنمية والاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة ودعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الممتد في المنطقة.

وأشار إلى أن جهود الإمارات التنموية والإنسانية ساهمت بتصدرها للمركز الأول للعام الخامس على التوالي كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية للعام 2017، في مجال المساعدات التنموية الرسمية، الأمر الذي يعزز دور الدولة الريادي في التعاون كشريك رئيسي في عملية التنمية.

من جانبه، قال محمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ الإمارات في البنك "تتماشى سياسة البنك مع رؤية الإمارات وإيمانها الراسخ بأهمية التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسات التنموية العالمية بهدف تكثيف الجهود الإنمائية الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يستدعي ضخ مزيد من الاستثمار في مشاريع البنى التحتية كمطلب أساسي لتسريع عجلة التنمية في البلدان الآسيوية.