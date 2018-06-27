«اتصالات» تتيح لعملائها الاشتراك في «أبل ميوزيك» 6 أشهر مجاناً

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت اتصالات أمس إطلاق عرض حصري يتيح الاشتراك في «أبل ميوزيك» لمدة 6 أشهر مجاناً للمشتركين من عملاء المفوتر.

ومن خلال تطبيق «أبل ميوزيك» يمكن الاستمتاع بملايين الأغاني في أي وقت ومن أي مكان من خلال أجهزة آيفون، آيباد،أبل وتش، أبل تي في، ماك بي سي أو عبر الأجهزة الداعمة لنظام أندرويد.

كما توفّر «اتصالات» عبر باقات الفاتورة الشهرية وباقة أنا إماراتي وباقة اتصالات الذكية خيار الاشتراك بالدقائق المرنة أو الدقائق المحلية ابتداءً من 150 درهما، مع بيانات تصل إلى 200 جيجابت، إضافة إلى ذلك يمكن الآن للعملاء الجدد الاستفادة من عرض (أبل ميوزيك) الحصري عند الاشتراك بإحدى باقات الخط المفوتر. وقال خالد الخولي - الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»:

يسعدنا أن نقدم هذا العرض الحصري لعملائنا في الوقت الذي يحظى به تطبيق أبل ميوزيك باهتمام شريحة واسعة من العملاء في الإمارات. وتعد خدمة أبل ميوزيك الأسرع نموًا في العالم من حيث تطبيقات الموسيقى، وتقدم للمشتركين البومات غنائية متنوعة إلى جانب مكتبتهم الموسيقية على آيتيونز.

وتُتيح للمشتركين تنزيل الأغاني/ الموسيقى أو الاستماع إليها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، وبدون أي إعلانات تجارية. كما يمكن للمشتركين أيضًا إنشاء قوائم تشغيل خاصة أو الحصول على اقتراحات من خلال أبل ميوزيك لإنشاء قوائم تشغيل استناداً إلى الموسيقى التي يفضلها المشتركون، بالإضافة إلى مشاركة الموسيقى مع الأصدقاء والاستماع إلى محطات الراديو المختلفة ومشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.