«مايكروسوفت» تعقد أول اجتماع لخبراء مراكز البيانات

المصدر: دبي- البيان

جمعت «مايكروسوفت» أمس أبرز الخبراء العالميين في مجال تقنيات مراكز البيانات وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول التعاون الخليجي في أول لقاء لمجتمع مركز البيانات الخليجي بالمنطقة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لسد الفجوة الإقليمية في المهارات السحابية.

حصل الحضور خلال الحدث الذي أقيم في مقر الشركة بدبي على فرصة التواصل مع مجموعة من المتخصصين والتعرف على أفضل الممارسات وتقنيات مراكز البيانات الناشئة إضافة إلى الحصول على مشورة الخبراء.

وقال نجيب أوزيوجال مدير مجموعة أعمال الحلول السحابية لدى مايكروسوفت الخليج: عقدنا أول حدث لمجتمع مركز البيانات الخليجي هنا في دبي بهدف تذكير هذه المجتمعات أن مايكروسوفت تتواجد هنا لتقديم الدعم والمساعدة، وتعمل مايكروسوفت الخليج حالياً بشكل وثيق مع العديد من المجتمعات مثل مجتمع الذكاء الاصطناعي والبيانات وعلوم البيانات.

والآن في مايكروسوفت نعمل على توسيع هذا التعاون لخدمة مجتمع مركز البيانات ومساعدتهم على إنشاء أفضل الممارسات والاستراتيجيات التي تساهم في الوصول إلى التحول الرقمي.

ويأتي الاجتماع في أعقاب إعلان مايكروسوفت في مارس من هذا العام أنها سوف تقدم سحابة موثوقة وآمنة ومتعددة الاستخدامات من مراكز بيانات مخصصة وجديدة في الإمارات. ووفقاً لأحدث الأبحاث التي أجرتها مايكروسوفت فإن اثنين من كل ثلاث شركات في منطقة الخليج بنسبة (68٪) ستستثمر 5٪ أو أكثر من عائداتها في مجال التحول الرقمي لهذا العام.

بينما أظهرت ذات الدراسة أيضاً أن 51 ٪ من الشركات في صدد الانتقال إلى السحابة الذكية. وستعمل 29٪ من الشركات على إدراج خطة لكيفية دمج تقنية الذكاء الاصطناعي داخل منظماتهم، في حين أن أهداف التبني الأخرى تتمثل في تقنيات ذكاء الأعمال بنسبة 41٪، وإنترنت الأشياء بنسبة 37٪، والعمل الآلي بنسبة 25٪، والتحليلات التنبؤية بنسبة 21٪ والروبوتات وأتمتة الآلات 14٪.