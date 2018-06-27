«فيدو بروبرتيز» تضخ ملياري درهم في القطاع العقاري بدبي قبل نهاية العام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «فيدو بروبرتيز»، التي يقع مقرها الرئيسي في الصين، ويمتد نشاطها إلى هونغ كونغ، وأنحاء أخرى من العالم، عزمها استثمار ما يصل إلى ملياري درهم في القطاع العقاري بدبي قبل نهاية العام 2018.

كما تعتزم الشركة إدراج عدد من المشاريع العقارية المتنوعة في دبي على قائمتها الخاصة بكبار المستثمرين الدوليين.

وكشفت الشركة التي تعد إحدى أبرز شركات الوساطة العقارية في القطاع العقاري بالإمارات، عن إبرامها عدد من الصفقات العقارية مع شركة «إعمار العقارية» لاستثمار ما قيمته 380 مليون درهم في ما يزيد على 210 آلاف قدم مربعة في مشروع برج «ذا جراند» في «ميناء خور دبي» والذي يتم إنشاؤه ضمن الواجهة البحرية الواعدة للإمارة. ويتكون البرج الشاهق الواقع قبالة «جزيرة الخور» من 62 طابقاً.

وتم إبرام هذه الصفقات، التي تعد من أضخم الصفقات في دبي خلال 2018، بين «فيدو بروبرتيز» التي افتتحت مكتبها الإقليمي في دبي أخيراً و«إعمار العقارية» بالنيابة عن نخبة من المستثمرين الصينيين ومن مختلف أنحاء العالم.

وقال جاري زانج، الرئيس التنفيذي لشركة «فيدو بروبرتيز»: يسعدنا إبرام هذه الصفقة مع شركة «إعمار العقارية» والتي نجحت في إرساء حضور عالمي قوي بفضل مشاريعها المتميزة عالية الجودة. وتتصدر إعمار قائمة شركات التطوير العقاري المفضلة في دبي لعملائنا الدوليين الذين يحرصون على اغتنام الفرص المتاحة في ضوء إمكانات النمو الهائلة التي توفرها الإمارة.

وأضاف: نقوم حالياً بإجراء محادثات مع إعمار العقارية وغيرها من شركات التطوير الكبرى، ونحن على وشك إتمام المزيد من الصفقات المهمة في وأكد زانج رغبة عملاء فيدو بروبرتيز الدوليين في ضخ المزيد من الاستثمارات في دبي باعتبارها توفر واحدة من أعلى العائدات على الاستثمار العقاري في العالم، إلى جانب مكانتها كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية، مشيراً في هذا الصدد إلى الحوافز الاستثمارية الإضافية التي تمنحها الحكومة للمستثمرين.