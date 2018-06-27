محكمة الشارقة تنظر غداً دعوى الشيكات المرتجعة لمؤسس «أبراج»

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

تنظر محكمة الشارقة الجزائية غداً في دعوى إصدار شيكات من دون رصيد ضد عارف نقفي، مؤسس شركة أبراج كابيتال، ورفيق لاخاني مسؤول تنفيذي بالشركة.

وأصدر مكتب النائب العام في الشارقة، الأسبوع الماضي، أمراً باستدعاء نقفي الموجود حالياً خارج الدولة، ولاخاني. وأكد موظف في مكتب النائب العام لوكالة رويترز صحة وثيقة الاستدعاء، وقال إن الأمر يتعلق بشيك بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) موقع من نقفي ولاخاني لصالح حميد جعفر، وهو مساهم مؤسس في أبراج.

وكشف الدكتور حبيب الملا محامي نقفي، لــ«البيان الاقتصادي» عن أن القضية تعود إلى قرض من جعفر بقيمة 300 مليون دولار موزع بواقع مائتي مليون لأبراج كابيتال و100 مليون دولار لعارف نقفي. وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً سداد 33 مليون دولار من القرض.

وأضاف أنه كانت هناك مفاوضات مع أسرة جعفر حتى أول من أمس، بهدف الاتفاق على آلية وتواريخ السداد، وفوجئنا بتقديمها الشيك إلى الشرطة.

وقال إن قرار استدعاء نقفي يعتبر إجراء تلقائياً في مثل هذه الحالات، مضيفاً أن هناك عقبة قانونية حالياً في جلسة الغد وهو عدم وجود موكله في الدولة، لا سيما وأنه في أي قضية جزائية ترفض المحكمة حضور الدفاع دون حضور المتهم. وأوضح أن القضية تعتبر متعلقة بمعاملات تجارية وليست جريمة بالمعنى العام للجرائم.

مضيفاً أنه يتم حالياً دراسة كل الوسائل المتاحة لحل القضية. وقال عصام التميمي، محامي جعفر، لرويترز إنه لا توجد «مفاوضات جارية» لحل الموضوع. وأضاف في بيان: «الموضوع الآن في يد النائب العام».