913 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول من أمس، 913 مليون درهم، حيث تم تسجيل 159 مبايعة بقيمة 662 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 474 مليون درهم، و137 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 188 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 360 مليون درهم بمنطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة جزر العالم كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين بالمنطقة نفسها.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم. وسجلت الرهونات 251 مليون درهم، منها 20 رهن أراضٍ بقيمة 203 ملايين درهم، و37 رهن فلل وشقق بقيمة 48 مليون درهم، أهمها بمنطقة مردف بقيمة 86 مليون درهم، ورهن بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 33 مليون درهم.