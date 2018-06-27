«رواد» تطلق 10 مبادرات ضمن «حزمة السعادة» لبث الإيجابية بين موظفيها

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» إطلاق مبادرة «حزمة السعادة»، ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تحقيق السعادة والإيجابية في بيئة العمل، وجعلها بيئة جاذبة لجميع العاملين فيها.

وقال حمد المحمود، مدير المؤسسة: القيادة الرشيدة تحرص دائماً على تحقيق السعادة والاستقرار والرفاهية للمواطنين والمقيمين في الدولة، وترسيخ الإيجابية بوصفها قيمة أساسية في مجتمع الإمارات، فضلاً عن حرصها على أن تكون المؤسسات الحكومية مؤسسات سعادة بسياساتها وبرامجها وخدماتها وبيئة العمل فيها.

وقالت رئيسة قسم الموارد البشرية شيخة المعلم: إن «حزمة السعادة» تتضمن 10 مبادرات تنشر روح السعادة والإيجابية بين الموظفين بهدف زيادة إنتاجيتهم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء المؤسسة ومتعامليها.

وتتضمن الحزمة مبادرة «رائد الشهر»، وهي مسابقة شهرية لأفضل موظف، موجهة للموظفين التنفيذيين ورؤساء الأقسام، وتقدم المبادرة للفائزين مجموعة من المكافآت التحفيزية.

وهناك مبادرة «أسبوع بلا بصمة»، بهدف تعزيز الثقة بالموظفين، حيث يحدد قسم الموارد البشرية أسبوعاً في كل شهر يعفى خلاله الموظفونن من بصمة الحضور والانصراف لتأكيد فكرة أن تواجد الموظف ومتابعته مهامه لا يرتبط بساعات العمل المحددة . وتمنح مبادرة «يعطيك العافية» الموظفين عدداً من ساعات العمل.

وتهدف إلى غرس ثقافة وجود الموظف في وظيفته وقتما دعت الحاجة له بأي وقت . وتقوم مبادرة «فنجان قهوة» على تناول فنجان قهوة خارج المؤسسة لتعزيز أواصر العلاقة بين موظفي الأقسام، وخلق أجواء اجتماعية بين أعضاء الإدارة الواحدة. وتهدف مبادرة «15 دقيقة» إلى نقل المعرفة بين الموظفين، حيث يقوم الموظف بتقديم معارفه التي اكتسبها من مشاركته في البرامج التدريبية لزملائه.

وتقدم المؤسسة بمبادرة «مناسبة» هدية للموظف عند إكماله عاماً كاملاً من العمل، أو حصوله على مؤهل علمي جديد، أو في حال الزواج، أو عيادة مريض. ومبادرة «شكراً» تتلخص في قيام الموظفين صباح كل أحد بإرسال رسالة شكر لأحد زملائهم، بهدف نشر ثقافة الشكر بين أوساط الموظفين.

وتقوم مبادرة «والآخرة خير وأبقى» على إعلان مبادرة خيرية كل عام بهدف إشراك الموظفين فيها. وتقوم مبادرة «فلذة أكبادنا» على منح الموظفين الآباء والأمهات ممن لديهم أطفال في صفوف الدراسة، تصريحاً لمدة ثلاث ساعات مرة واحدة في بداية كل عام دراسي لاصطحاب أبنائهم إلى مدارسهم.