2.2% ارتفاع صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ارتفعت الصادرات من الإمارات إلى الولايات المتحدة منذ بداية العام حتى أبريل بنسبة 2.2% لتصل إلى 1.54 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، بلغت الواردات الإماراتية من الولايات المتحدة نحو 5.66 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بتراجع نسبته 15.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشارت بيانات نشرها موقع وزارة التجارة الأميركية إلى أن الإمارات تحتل المركز الـ 18 بين شركاء أميركا التجاريين على مستوى العالم، حيث تجاوز حجم التجارة بين البلدين 7.2 مليارات دولار من يناير إلى أبريل من العام الجاري، مقابل 8.18 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. تحتل كندا والمكسيك والصين واليابان وبريطانيا المراكز الخمسة الأولى على قائمة شركاء أميركا التجاريين في العالم.