طلبات فتح باب التقديم للدورة العاشرة من جوائز «ميبرا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة «ميبرا» أمس بدء قبول طلبات المشاركة في «جوائز ميبرا 2018»، والتي تعتبر أهم الجوائز في قطاع العلاقات العامة في المنطقة، وتهدف إلى تكريم الشخصيات الأكثر إبداعاً وتأثيراً في الشرق الأوسط في مجال العلاقات العامة والاتصال.

وتم فتح باب المشاركة في الدورة العاشرة من الجوائز أمام جميع الشركات والوكالات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط مقراً لها وتزاول أعمالها في مجال الاتصالات والعلاقات العامة، ليتم الكشف عن أسماء الفائزين في حفل تستضيفه دبي الأربعاء 21 نوفمبر 2018.

وللمرة الأولى في تاريخ جوائز «ميبرا»، سيتم التمهيد للحفل الرئيسي بسلسلة من الفعاليات المتعلقة بالقطاع، مثل مؤتمر «الاتصال الإبداعي»، و«قمة قياس أداء العلاقات العامة»، فضلاً عن العديد من الورش التدريبية.

وستتيح دورة جوائز هذا العام مزيداً من الفرص للتكريم قياساً بسابقاتها، حيث تتألف من 28 فئة تشمل جوائز جديدة مثل أفضل الحملات الرياضية والترفيهية، جائزة أفضل وكالة صغيرة للعام، جائزة أفضل وكالة كبيرة للعام، جائزة أفضل فريق داخلي صغير للعام، وجائزة أفضل فريق داخلي كبير للعام.