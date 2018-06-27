انطلاق المرحلة الأولى من «قدراتي» بمشاركة 35 من كوادر الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات «تطوير» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، المرحلة الأولى من برنامج «قدراتي» بمشاركة 35 من العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة في الشارقة، وتستمر المرحلة حتى الغد.

وتركز المرحلة الأولى على تحديد الأهداف الرئيسة من البرنامج، وذلك من خلال عدد من الجلسات التدريبية الفردية، التي تجمع بين المدربة آمال سعد وكل مشارك لمدة 60 دقيقة في أجواء بعيدة عن مراكز العمل، بهدف منحهم الحرية المطلقة لمشاركة أفكارهم والتعبير عنها بصراحة. و

يأتي إطلاق البرنامج في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تطوير مهارات الشباب، ورفدهم بالخبرات، والتجارب الثرية التي من شأنها صقل شخصياتهم وتحفيزهم على الإبداع، وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارة.

ووصف المشاركون البرنامج بالريادي نظراً لانتهاجه أساليب مرنة وغير تقليدية، تمكنهم من الارتقاء بجودة الأعمال، التي تنعكس نتائجها على مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة خصوصاً، والإمارات عموماً.

وتنطلق المرحلة الثانية في الفترة من 5-9 أغسطس المقبل، ويتخللها إيجاد الأدوات التي تتناسب مع الأهداف المرسومة، والتي يتم وضعها في المرحلة الأولى وتساعد في تحقيق التقدم المنشود، في حين تشهد المرحلة الثالثة والختامية، التي تنطلق في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر المقبلين، تقييم وتوجيه النتائج المحققة، واستكشاف الخيارات والمسارات لتطوير مهارات القيادة.