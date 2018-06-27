نمو مرتقب في أعمال «حرة رأس الخيمة»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توقعت مجموعة «أكسفورد للأعمال» في تقرير أن تسجل هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة نموا وتوسعا في المستقبل، بعد إعلان سلطاتها في وقت سابق استثمارات جديدة كبيرة في البنية التحتية بما فيها قطاع الرعاية الصحية. وقد توسعت المنطقة الحرة بشكل كبير منذ إنشائها عام 2000 وتحتضن الآن شركات تعمل في 50 قطاعا.

وتنقسم المنطقة إلى أربعة أجزاء تمثل المشاريع التجارية والتقنية والصناعية والأكاديمية. كما تأمل المنطقة الحرة أيضاً استقبال وجذب عدد من المدارس الدولية إلى المنطقة الأكاديمية، وقد أعلن معهد بيرلا الهندي توسعات كبيرة في عملياته هناك. وهناك تركيز كبير في المنطقة الحرة على جذب المواهب من آسيا، وتوسعت المنطقة الحرة في نشاطها لجذب مواهب من الصين وكوريا الجنوبية واليابان.