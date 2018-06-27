«دانوب» تبيع 80% من أولى مراحل «لونز» في 3 أيام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دانوب العقارية»، بيع ما يقرب من 80% من الوحدات السكنية بمشروعها الجديد «لونز»، الذي يتكون من 1064 وحدة سكنية بتكلفة تجاوزت 550 مليون درهم، حيث أوضحت الشركة أنها باعت 515 وحدة سكنية خلال 3 أيام من إطلاق المشروع.

وقال رضوان ساجان، رئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: الإقبال الكبير الذي شهدناه على حجز الوحدات السكنية بمشروعنا الجديد «لونز» يعكس حقيقة تواصل الإقبال على شراء العقارات، مشيراً إلى أن الشركة وضعت خطة تسديد ميسرة للمشترين، وقدمت لهم أسعاراً مناسبة ومنافسة للسوق.

وأضاف أن مشروع «لونز» يتميز بتسهيلات كبيرة في السداد تتمثل في تخفيض نسبة الدفع إلى 1%، وتسليم المشتري وحدته السكنية بعد دفع 51% من قيمة الوحدة، الأمر الذي يفيد المستثمرين في الوحدات السكنية، حيث أصبح بإمكانهم تسديد الأقساط المتبقية والتي تمثل 49% من إيرادات الإيجار.

من جهته قال عاطف رحمن، مدير وشريك في شركة دانوب للعقارات: شهدت مكاتبنا خلال الأيام الماضية إقبالاً كبيراً من الراغبين في شراء وحدات سكنية بمشروع «لونز»، واصطف مئات الأشخاص في طوابير منذ الإعلان عن انطلاق المشروع، وحاول العديد من السماسرة التوسط لشراء عدد من الوحدات لكبار التجار، ورفضنا العديد من طلبات كبار المستثمرين في الحصول على جزء من المشروع وقررنا فتح الأبواب أمام المشترين العقاريين الحقيقيين.وأضاف رحمن أن ثقة المشترين والمستثمرين بشركة دانوب ترجع لمسيرة الشركة الناجحة على مدار أربعة أعوام.

وقامت شركة دانوب قامت بتسليم 831 وحدة سكنية حتى الآن، شملت 302 وحدة داخل مشروع جليتز ريزيدنس 1 و 2 وسلمت 358 وحدة سكنية في مشروعها جليتز ريزيدنس 3، بالإضافة إلى تسليمها 171 وحدة سكنية بمشروعها دريمز في مارس 2018، وسوف تسلم الشركة في وقت لاحق من هذا العام 870 وحدة جديدة بمشروعها جويلز.