ماجنيت: المناطق الحرة في الإمارات صديقة للاستثمار

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكر تقرير عن مؤسسة ماجنيت لتمويل المشاريع، أن المناطق الحرة في الإمارات، خاصة في دبي، جذبت الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وساهمت في بناء اقتصاد الدولة على أساس التجارة والخدمات لتكون مركزا اقتصاديا متميزا في المنطقة. وتوفر المناطق الاقتصادية الحرة فوائد مؤكدة لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها. كما أن المناطق الاقتصادية الحرة تتمتع بلوائح وقواعد صديقة للاستثمار والشركات الأجنبية الساعية إلى العمل في المنطقة.

وأشادت ماجنيت بالحوافز الأخيرة التي أعلنها مجلس الوزراء بالسماح بملكية أجنبية 100% للشركات في الإمارات، وغيرها من الحوافز. وتستطيع المناطق الاقتصادية الحرة أن تلعب دورا حيويا في دفع النمو الاقتصادي في المنطقة عن طريق الجمع بين اللوجستيات الدولية وتدفق المعرفة وتسريع تطور الخدمات العامة. وقد ثبت أن أنواعاً جديدة من العلاقات مطلوبة بين المناطق الاقتصادية الحرة وشركائها في الحكومة وعملائها في ظل هدف مشترك هو التنمية المستدامة في الإمارات والمنطقة.