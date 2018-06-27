«أدنوك للتوزيع» تُطبق الخدمة المتميزة في أبوظبي السبت

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع بدء تطبيق خدمات «فليكس» لتعزيز خيارات وتجربة العملاء بحيث يمكنهم اختيار الخدمة الذاتية بدون تكلفة أو الخدمة المتميزة مقابل 10 دراهم، فيما سيعفى كبار السن وأصحاب الهمم من الرسوم.

وقالت «أدنوك للتوزيع» في مؤتمر صحفي أمس إن خدمات فليكس سيبدأ تطبيقها في جميع المحطات بإمارة أبوظبي اعتباراً من السبت المقبل، على أن تطبق في محطات «أدنوك» بالمناطق الشمالية خلال فترة زمنية لن تتعدى شهراً حيث يجري حاليا تجهيز المحطات تمهيداً للتطبيق خلال الفترة القادمة.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأدنوك للتوزيع، إن الشركة ستبدأ تنفيذ خيارات التزود بالوقود ومنها الذاتية والمتميزة فيما تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد خدمة جديدة وهي «محطتي» من المتوقع إطلاقها في الربع الثالث من العام الجاري لتوصيل الوقود أو أسطوانات الغاز إلى العميل في موقع مركبته أو منزله.

وأضاف في تصريحات على هامش المؤتمر أمس إن «أدنوك للتوزيع» تركز على تعزيز نموذج أعمالها ليصبح أكثر ذكاءً وحرصاً على إثراء تجربة العملاء، وبدأ هذا النموذج الآن بتوفير خيارات جديدة أكثر راحة للعملاء وبتقديم منتجات وخدمات أكثر جودة مع الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة.

ويتم تحسين تجربة العملاء من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتطوير تجربة التسوق في واحة أدنوك من خلال شراكتنا مع سلسلة متاجر «جيان» العالمية، وبالفعل افتتحنا أول فرع يحمل علامة جيان. ونعمل على افتتاح 10 فروع أخرى قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى أن إطلاق خدمة «فليكس» يعتبر جزءًا أساسيًا من نموذج الأعمال الجديد.

تجربة

ويأتي إطلاق خدمات «فليكس» تعزيزاً لخيارات وتجربة العملاء بحيث يمكنهم الآن اختيار الخدمة الذاتية بدون تكلفة، أو اختيار الخدمة المتميزة مقابل 10 دراهم، ويمكنهم استرجاع قيمتها من خلال برنامج المكافآت.

والاستمتاع بمستوى معزز من الخدمة تشمل تزويد المركبة بالوقود من قبل الموظف إضافة إلى عدد من مزايا العناية بالسيارة مثل تنظيف الزجاج الأمامي وفحص الإطارات.

وستطلق «أدنوك للتوزيع» برنامج مكافآت لعملاء الخدمة المتميزة، كجزء من خدمات فليكس بحيث يتمكن عملاء الخدمة المميزة من التمتع بخصومات وعروض في جميع محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك للتوزيع في إمارة أبوظبي.

ويمكن استخدام إيصالات الخدمة المتميزة لاستبدالها بمكافآت تشمل القهوة والوجبات الخفيفة في متاجر الواحة أو بخدمة غسيل السيارات التابعة لأدنوك للتوزيع في غضون 30 يوماً من عملية الشراء الأولى.

عوائد

وأضاف الراشدي أن رسوم الخدمة المتميزة لا تتضمن فرض ضريبة القيمة المضافة، بحيث سيدفع المستهلك إجمالي قيمة الوقود المستخدمة بالإضافة إلى 10 دراهم رسوم الخدمة.

مشيرة إلى أن الضريبة تضاف فقط على الوقود. ولفت إلى أن العوائد التي سيتم جنيها من رسوم الخدمة المتميزة سيعاد ضخها في تطوير البنية التحتية للمحطات والتوسع عبر إضافة المزيد من محطات الوقود حيث سنعمل على تدشين 13 محطة جديدة خلال العام الجاري من بينها 3 محطات في دبي، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الذكية.

عمالة

واستبعد تسريح العمالة بعد تطبيق الخدمة الذاتية، مشيراً إلى أن الشركة تستثمر دائما في العاملين لديها عبر تدريبهم وتعليمهم باعتبارهم ثروتها الحقيقة وبالتالي لن تستغني عنهم، كما أن الشركة لديها محطات جديدة وستحتاج إلى عمالة جديدة لتوظيفها. وقال إن الشركة تقدم 200 ألف شريحة ذكية مجاناً لتركيبها على مركبات العملاء .

حيث يمكن من خلال هذه الشرائح الدفع مقابل التزود بالوقود دون الحاجة لاستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع الآلي، وذلك عقب تعبئة الحساب الذكي إلكترونياً، مشيراً إلى أنه تم تركيب أكثر من 140 ألف شريحة حتى الآن في جميع إمارات الدولة وهناك دراسات لإمكانية إضافة المزيد من الشرائح الذكية المجانية خلال الفترة القادمة.

وأطلقت أدنوك للتوزيع مؤخراً نظاماً يعمل بتقنية «الشريحة الذكية» يمكّن العملاء من الدفع مقابل الوقود بسرعة ودون الحاجة لاستخدام البطاقات المصرفية أو المبالغ النقدية حيث يعتمد النظام على تثبيت شريحة الكترونية على السيارة تقوم بخصم المبلغ من محفظة أدنوك الخاصة بالعميل بشكل تلقائي.

وبالإمكان أيضاً ربط الشريحة الذكية بخيارات الدفع الأخرى بما في ذلك بطاقة الهوية الإماراتية أو بطاقة «أدنوك بلس». ويمكن للراغبين بالاشتراك في محفظة أدنوك، التسجيل الكترونياً عبر الموقع الرسمي لأدنوك للتوزيع والتطبيق المخصص للأجهزة الذكية أو في أحد مراكز إصدار البطاقات الذكية التابعة للشركة.

مسح

أظهر مسح أجرته دار الأبحاث الدولية «يوغوف» أن 93% من العملاء في أبوظبي والذين شملهم المسح يوصون أصدقاءهم وعائلاتهم بالخيارات الجديدة للتزود بالوقود، بعد أن أطلقت أدنوك للتوزيع منذ أبريل الماضي فترة تجريبية مجانية لتجربة خياري الخدمة المتميزة والذاتية من أدنوك فليكس.