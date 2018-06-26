"أدنوك للتوزيع" تُطبق الخدمة المتميزة في محطات إمارة أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، الأكبر في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة على مستوى الدولة، بدء تطبيق خدمات "فليكس" لتعزيز خيارات وتجربة العملاء بحيث يمكنهم اختيار الخدمة الذاتية بدون تكلفة أو الخدمة المتميزة مقابل عشرة دراهم، فيما سيعفى كبار السن وأصحاب الهمم من الرسوم.

وقالت "أدنوك للتوزيع"، في مؤتمر صحفي اليوم، إن خدمات فيلكس سيبدأ تطبيقها في جميع المحطات بإمارة أبوظبي اعتباراً من السبت القادم الموافق 30 يونيو الجاري، على أن تطبق في محطات "أدنوك" بالإمارات الشمالية خلال فترة زمنية لن تتعدى شهراً من الآن.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأدنوك للتوزيع، إن الشركة ستبدأ تنفيذ خيارات التزود بالوقود ومنها الذاتية والمتميزة فيما تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد خدمة جديدة وهي "محطتي" من المتوقع إطلاقها في الربع الثالث من العام الجاري وسيكون الهدف منها توصيل الوقود أو أسطوانات الغاز إلى العميل في موقع مركبته أو منزله.

وأضاف الراشدي، في تصريحات على هامش المؤتمر، أن "أدنوك للتوزيع" تركز على تعزيز نموذج أعمالها ليصبح أكثر ذكاءً وحرصاً على إثراء تجربة العملاء، وقد بدأ هذا النموذج الآن بتوفير خيارات جديدة أكثر راحة للعملاء وبتقديم منتجات وخدمات أكثر جودة مع الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة.

وتابع: كما يُعد تحسين تجربة العملاء من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتطوير تجربة التسوق في واحة أدنوك من خلال شراكتنا مع سلسلة متاجر "جيان" العالمية وبالفعل افتتحنا أول فرع يحمل علامة جيان ونعمل على افتتاح 10 فروع أخري قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى أن إطلاق خدمة "فليكس" يعتبر جزءًا أساسيًا من نموذج الأعمال الجديد".

ويأتي إطلاق خدمات "فليكس" تعزيزاً خيارات وتجربة العملاء بحيث يمكنهم الآن اختيار الخدمة الذاتية بدون تكلفة، أو اختيار الخدمة المتميزة مقابل عشرة دراهم، يمكنهم استرجاع قيمتها من خلال برنامج المكافآت، والاستمتاع بمستوى معزز من الخدمة تشمل تزويد المركبة بالوقود من قبل الموظف بالإضافة إلى عدد من مزايا العناية بالسيارة مثل تنظيف الزجاج الأمامي وفحص الإطارات.

وستطلق "أدنوك للتوزيع" أيضا برنامج مكافآت لعملاء الخدمة المتميزة، كجزء من خدمات فليكس الجديدة بحيث يتمكن عملاء الخدمة المميزة من التمتع بخصومات وعروض في جميع محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك للتوزيع في إمارة أبوظبي.

وذكر الرئيس التنفيذي بالإنابة لأدنوك للتوزيع، أن البداية في تطبيق رسوم الخدمة المتميزة بإمارة أبوظبي بينما سيتم البدء في تطبيقها في الإمارات الشمالية خلال شهر من الآن حيث يجري تجهيز المحطات حاليا تمهيداً للتطبيق في الفترة القادمة.

ويمكن للعملاء استخدام إيصالات الخدمة المتميزة لاستبدالها بمكافآت تشمل القهوة والوجبات الخفيفة في متاجر الواحة أو بخدمة غسيل السيارات التابعة لأدنوك للتوزيع في غضون 30 يوماً من عملية الشراء الأولى.

وقامت أدنوك للتوزيع بالاستثمار في تكنولوجيا جديدة ومتطورة من شأنها أن تعزز من سرعة وسهولة عملية التزود بالوقود، حيث أطلقت مؤخراً نظام عالمي المستوى يعمل بتقنية "الشريحة الذكية"، يمكّن العملاء من الدفع مقابل الوقود بسرعة ودون الحاجة لاستخدام البطاقات المصرفية أو المبالغ النقدية، وهو ما يغني العملاء عن الحاجة إلى تخويل طريقة الدفع للعامل في المحطة وبالتالي زيادة سهولة وسرعة عملية التزود بالوقود، حيث يعتمد النظام على تثبيت شريحة الكترونية على السيارة تقوم بخصم المبلغ من محفظة أدنوك الخاصة بالعميل بشكل تلقائي.

كما بالإمكان أيضاً ربط الشريحة الذكية بخيارات الدفع الأخرى بما في ذلك بطاقة الهوية الإماراتية أو بطاقة "أدنوك بلس". ويمكن للراغبين بالاشتراك في محفظة أدنوك، التسجيل الكترونياً عبر الموقع الرسمي لأدنوك للتوزيع والتطبيق المخصص للأجهزة الذكية أو من في أحد مراكز إصدار البطاقات الذكية التابعة للشركة.

كان مسحاً أجرته دار الأبحاث الدولية "YouGov" الشهر الماضي، أظهر أن 93% من العملاء في أبوظبي والذين شملهم المسح يوصون أصدقاهم وعائلاتهم بالخيارات الجديدة للتزود بالوقود، بعد أن أطلقت أدنوك للتوزيع منذ أبريل الماضي فترة تجريبية مجانية لتجربة خياري الخدمة المتميزة والذاتية من أدنوك فليكس.