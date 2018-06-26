«عام زايد» يزين جوازات المسافرين عبر مطار أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن مبادرة جديدة احتفاءً بعام زايد من خلال تعاون مطار أبوظبي الدولي مع إدارة الجوازات لطرح أختام جديدة للهجرة والجوازات.

حيث سيحظى جميع المسافرين الوافدين والمغادرين عبر المطار بأختام دخول وخروج تحمل شعار «عام زايد» على جواز سفرهم عوضاً عن الأختام المعهودة، حتى نهاية العام الجاري.

وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «تضع مطارات أبوظبي السياسات والممارسات الحكيمة التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه على رأس أولوياتها، حيث تسعى باستمرار إلى توفير خدمات ومرافق وفق أعلى المعايير للضيوف القادمين من شتى بقاع الأرض إلى دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «جاءت تلك الخطوة لتؤكد التزامنا المتواصل تجاه تطبيق نهج وقيم ومبادئ الوالد المؤسس، ولنرسخ احتفالنا بعام زايد من خلال وضع شعاره على جوازات سفر المسافرين من وإلى مطار أبوظبي الدولي لنذكر الجميع بإرثه العظيم».

يذكر أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن أن عام 2018 «عام زايد» في دولة الإمارات بمناسبة ذكرى مرور مائة عام على ميلاد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.