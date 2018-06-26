دبي تتقدم في التصنيفات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

احتلت دبي المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز السادس عالمياً في جاذبية العمالة، متفوقة على لوس أنجليس وباريس وسيدني وطوكيو، التي احتلت المراكز من السابع إلى العاشر على التوالي، على مؤشر مجموعة بوسطن الاستشارية لجاذبية العمالة الأجنبية لعام 2018.

وصعدت دبي على المؤشر الصادر، أول من أمس، بالتعاون مع شبكة نتورك، التي تضم 50 موقع توظيف إلكتروني، خمسة مراكز، مقارنة بمؤشر 2014، لتدخل ضمن المدن العشر الأوائل عالمياً في جاذبية العمالة هذا العام. وجاءت لندن ونيويورك وبرلين وبرشلونة وأمستردام في المراكز الخمسة الأولى على المؤشر الذي استطلع 366139 شخصاً، و6 آلاف صاحب عمل في 197 دولة. واحتلت أبوظبي المركز الرابع عشر، لتدخل ضمن المدن الثلاثين الأوائل. وبترتيب دبي وأبوظبي تتصدر الإمارات، إقليمياً على المؤشر.

وفي تصنيف آخر احتلت دبي المركز الثالث إقليمياً بتوفير الوظائف في المشاريع الاستثمارية خلال الربع الأول من العام، حسب تقرير مجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة (إف دي آي) التابعة لمؤسسة «فاينانشال تايمز». وبلغت الوظائف التي وفرتها دبي في الربع الأول نحو ألفي وظيفة في مشاريع استثمارية.

واحتلت الجبيل السعودية المركز الأول، برصيد 9 آلاف وظيفة، ومدينة «أواش» الإثيوبية المركز الثاني بنحو 4 آلاف وظيفة. والمنامة في المركز الرابع، بـ 903 وظائف، ثم مدينة «بلانتير» عاصمة ملاوي في المركز الخامس.وفي تصنيف ثالث لمجلة «لايف ستايل» البريطانية جاءت دبي خامس أفضل مدينة سياحية في العالم في استطلاعها للقراء للعام 2018 متفوقة على مدريد وباريس وبالم سبرينجز واستوكهولم وميونيخ وموسكو وفيلادلفيا، التي جاءت في المراكز من السادس إلى الثالث عشر على الترتيب.

وجاءت لندن ونيويورك وروما وطوكيو في المراكز الأربعة الأولى عالمياً. واختارت المجلة شركة طيران الإمارات أفضل شركة طيران للخطوط الطويلة في العالم. كما اختارت المجلة فندق قصر الإمارات في أبوظبي وبرج العرب في دبي أفضل فنادق العالم خارج بريطانيا.

1إقليمياً و6 عالمياً في جاذبية العمالة

