«ماتيتو» تشرع بتنفيذ محـطة الصرف الصحي في مطار الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

شرعت «ماتيتو» في تنفيذ أحد مشاريع توسعة مطار الشارقة الدولي والمتمثل في إنشاء محطة الصرف الصحي بالمطار، والمقرر الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام المقبل 2019.

وأكد فادي غندور المدير التنفيذي لشركة ماتيتو، والتي تحتضن الشارقة أحد أكبر مكاتبها الإقليمية، ويعمل بها أكثر من 300 موظف في تصريح خاص لـ«البيان» أن الشركة تعد من أهم الشركات العاملة في منطقة الخليج والشرق الأوسط في مجال الحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه.

ونجحت في تقديم عرض تقني ومالي تنافسي يتلاءم مع متطلبات مشروع توسعة مطار الشارقة التي رصد لها مليار ونصف المليار درهم، والذي بموجبه سوف تقوم الشركة بتصميم وبناء محطة الصرف الصحي لتوسعة المطار، حيث تم إرساء 3 عقود في هذه المرحلة بقيمة 100 مليون درهم، من ضمنها عقد محطة الصرف الصحي الذي سوف تقوم الشركة بتنفيذه.

مبينا أن مشروع محطة المعالجة الخاص بمطار الشارقة الدولي يعد مشروعا صديقا للبيئة بامتياز، حيث تم توظيف احدث التقنيات في معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام ما يسمى تقنية (MBR) لتحويلها لمياه يمكن إعادة استخدامها في الزراعة والأغراض الصناعية بأعلى درجات الأمان التي حددتها منظمه الصحة العالمية.

كما أنه تم البدء بالأعمال مباشرة بعد إرساء أعمال العطاء على الشركة بشكل رسمي، وسوف يتم الانتهاء من أعمال المشروع حسب الجدول الزمني الحالي خلال الربع الأول من العام المقبل.

تكنولوجيا

وأضاف المدير التنفيذي لشركة ماتيتو أن الشركة حريصة على لعب دور فعال في مجال معالجة وإدارة المياه بالإمارات وسيتم الإعلان عن مشاريع جديدة بالشارقة في الوقت المناسب، إضافة الى تنفيذ عدة مشاريع في دبي والمناطق الشمالية وأبوظبي.

ولفت إلى أن ابرز المشاريع التي تنفذها الشركة في دبي يتمثل إعادة تدوير 20,000 متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي لاستخدامها في مرافق تبريد المناطق بمنطقة وسط مدينة دبي، كمياه مضافة لأبراج التبريد لتغذية محطات التبريد الثلاثة DCP1, DCP2, DCP3 في محمد بن راشد بوليفارد، برج خليفة، مول دبي والمنطقة المحيطة، وس يتم استخدام المياه المعالجة لتدوير أطول نافورة راقصة بالعالم في دبي مول.

تعاون

وأوضح أن هناك تعاونا وثيقا مع العديد من شركات النفط والغاز والمطورين والجهات الحكومية في أبوظبي، حيث نفذت الشركة وتنفذ مشاريع بلغت قيمتها التقريبية الإجمالية 140 مليون دولار، ولعل أبرزها مشروع نظام الصرف الصحي المتكامل لمدينتي طريف وبدع المطوع.

ترشيد

نصح المدير التنفيذي لشركة ماتيتو بالعمل على تخفيض الفاقد المائي كمراقبة التسرب ورصد وتجديد الأنابيب وإدارة وتجديد المحطات الحالية، ما يعزز من ترشيد المياه بشكل عملي وعلى الصعيد التعليمي والتوعوي، وقال: تسعى ماتيتو للاستفادة من خبرتها العالمية في توفير فرصة الحصول على مياه نظيفة وآمنة لملايين الناس حول العالم.

وذلك من خلال مشاركتها في تقديم العديد من المحاضرات العلمية والتعليمية التي تحث الأجيال القادمة على توفير المياه بطرق بسيطة ومبتكرة من شأنها تغير العادات السيئة لاستخدام المياه.