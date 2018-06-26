جدول مخالفات جديد لتقليص تكاليف الأعمال في «اقتصادية رأس الخيمة»

أعلنت اقتصادية رأس الخيمة بدء تطبيق جدول مخالفات جديد للأنشطة الاقتصادية بالإمارة وفقا لقرار المجلس التنفيذي الصادر بهذا الشأن، والذي يقلص تكاليف الأعمال مقارنة من الجدول السابق، حيث تضمنت التعديلات الجديدة على جدول المخالفات إلغاء 33 مخالفة كان معمولاً بها في الجدول السابق نظرا لوقوع هذه المخالفات ضمن اختصاصات جهات حكومية محلية واتحادية أخرى.

وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة أن الجدول الجديد يؤكد حرص الدائرة على تخفيف الأعباء على الشركات وضمان عدم الازدواجية والتداخل في الصلاحيات الرقابية بين هذه الجهات، مشيراً إلى أن من أبرز المخالفات التي تم حذفها من الجدول مخالفة ممارسة النشاط خارج المحل.

وعدم الالتزام بالزي الموحد لتمييز العاملين في المقهى، نظرا لكونها ضمن صلاحية دائرة البلدية، وعرض أو توزيع منشورات ممنوعة خلال انعقاد المؤتمر، ومخالفة شروط تصريح المؤتمر نظراً لكونها ضمن نطاق هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وأوضح أن من أبرز التحسينات والتغييرات التي أجريت على جدول المخالفات تخفيض قيمة المخالفات بحديها الأدنى والأقصى للعديد من بنود جدول المخالفات إدراكاً لأهمية تعزيز الثقة بين الدائرة ومجتمع الأعمال في الإمارة، ومن أجل حفز أصحاب العمل على الاستمرار في ممارسة الأنشطة الاستثمارية. كما شهدت مخالفات عدم التجديد تخفيضاً بنسبة 60% عن القيم السابقة، فضلاً عن تقليص عدد الإجراءات لكل مخالفة إلى إجراءين فقط عوضا عن 3 إجراءات، مما يخفف عب الإجراءات الرقابية على أصحاب الأعمال في الإمارة.