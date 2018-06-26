«برنت» يخسر 2% بتأثير زيادة أوبك

فقدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت نحو 2% من أسعارها بعد أن ساور المتعاملين قلق من زيادة متوقعة للإنتاج قدرها مليون برميل يومياً، عقب الاجتماع الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا الجمعة الماضي.

ونزلت عقود برنت إلى 74.26 دولاراً للبرميل، بانخفاض 1.7 %. فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.28 دولاراً للبرميل، بانخفاض 0.66 %.

وقال أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية، إن لدى الشركة طاقة إنتاجية فائضة، تبلغ مليوني برميل يومياً، وبمقدورها تلبية الطلب الإضافي على النفط، في حال حدوث أي تعطل في الإمدادات. وأضاف، على هامش مؤتمر في نيودلهي، أن «أرامكو» تنتج حالياً 10 ملايين برميل يومياً من النفط، ولديها القدرة على إنتاج 12 مليون برميل يومياً.

وتابع: «لدينا طاقة إنتاج فائضة جيدة، ستُستغل لتلبية الطلب الإضافي، وأي تعطل في الإمدادات حال حدوثه»، متوقعاً أن يتم تنفيذ قرار أوبك «قريباً جداً»، على الرغم من أنه لم يعلق على الإنتاج المرجح لأرامكو في الفترة بين يوليو وأغسطس. نيويورك - رويترز