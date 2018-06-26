مليار درهم تصرّفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس مليار درهم، حيث تم تسجيل 158 مبايعة بقيمة 317 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 139 مليون درهم و140 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 178 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة بوكدرة تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا وتصدرت الحبية المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين بمنطقة المركاض. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 703 ملايين درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 383 مليون درهم و31 رهن فلل وشقق بقيمة 320 مليون درهم أهمها بمنطقة القوز الرابعة بقيمة 257 مليون درهم ورهن بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 255 مليون درهم.