استفتاء بلومبيرغ: نمو الإمارات 4% في 2020

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 4% عام 2020، وفقاً لاستفتاء أجرته الوكالة خلال الفترة بين 17 و21 يونيو الجاري، وشارك فيه عشرة من الخبراء والمحللين الاقتصاديين.

وبحسب نتائج الاستفتاء، توقع المشاركون أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً يبلغ 2.5% خلال العام الجاري، بينما سيرتفع هذا النمو إلى 3.1% خلال العام المقبل 2019.

وعن نسبة الأرصدة الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي، توقع استبيان «بلومبيرغ» أن تبلغ في دولة الإمارات 6.6% خلال العام الجاري، ثم 5.4% في 2019، ثم 4% في 2020.

وفيما يخص الميزانية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، توقعت «بلومبيرغ» أن تبلغ في الإمارات (0.7% -) خلال العام الجاري، و1.3% خلال عام 2019، بينما لم تدرج توقعاتها بشأن عام 2020.