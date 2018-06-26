استقالات من مجلس إدارة «أبراج»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أبراج لإدارة الاستثمارات أمس أن الرئيسين التنفيذيين المشاركين في إدارة الشركة تقدما باستقالتهما من منصبيهما في مجلس الإدارة.

وذكرت الشركة في بيان أن عمر لودي وسلجوق يورجانس أوغلو لم يعودا عضوين بمجلس إدارتها. وأضافت الشركة أن ذلك التحرك لا يغير منصبيهما كرئيسين تنفيذيين مشاركين.

وكانت محكمة في جزر كايمان عينت في وقت سابق من الشهر الجاري مصفين مؤقتين لأبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمارات.

وفي الأسبوع الماضي اتفقت أبراج على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أميركا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية جنوبي الصحراء الكبرى إلى شركة كولوني كابيتال الأميركية لإدارة الاستثمارات.