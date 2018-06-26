«بيتفيوري» تفتتح مكتباً في الإمارات لتوفير حلول البلوك تشين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «بيتفيوري» توسيع عملياتها العالمية ودخول أسواق الإمارات عبر افتتاح مكتب في دبي . ويأتي توسع «بيتفيوري» في ظل الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا البلوك تشين بين الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات في الإمارات. ويقع مكتب «بيتفيوري» في حي دبي للتصميم.

وقال فاليري فافيلوف، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتفيوري» المتخصصة في تطوير خدمات متكاملة قائمة على تكنولوجيا البلوك تشين: تشكل الإمارات بيئة استثنائية للابتكار والنمو في قطاع البلوك تشين، ونتطلع إلى بناء علاقات وشراكات جديدة مع العملاء وتصميم المنتجات التي يحتاجونها لجعل شركاتهم تعمل بشكل أكثر أمانًا وكفاءة.

وأوضح جورج كيكفادزه، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «بيتفيوري» إن افتتاح المكتب الجديد يأتي في إطار التزام «بيتفيوري» بتطوير حلول البلوك تشين على مستوى العالم. وتابع: يعد التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطوة مثالية في مهمة «بيتفوري» لتعزيز نمو البلوك تشين وتحسين النظم للحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الإمارات هي صميم هذا النمو، ونحن نتطلع لبدء عملنا في هذا الإطار.

وسيتولى نيكولا مارياني إدارة مكتب دبي وسيعمل كمسؤول قانوني جديد لمجموعة «بيتفيوري». وقال مارياني: تقنية البلوك تشين تغيّر جوانب عديدة في مجتمعاتنا بشكل جوهري، وقد تكون أهم اختراع منذ الإنترنت. وأتطلع إلى العمل مع فريق بيتفيوري لتقديم منتجات بيتكوين بلوك تشين الحديثة إلى عملاء جدد في الإمارات والمنطقة.