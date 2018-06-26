150 عارضاً بمعرض الفرانشايز في أبوظبي أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي- البيان

أكدت غرفة أبوظبي أن 97% من الشركات التي شاركت في الدورة الماضية من معرض الفرانشايز العالمي، تعتزم المشاركة في الدورة السادسة التي ستقام خلال الفترة 16 و17 أكتوبر المقبل، ما يبرز مكانة المعرض باعتباره من أهم الفعاليات المتخصصة بقطاع حقوق الامتياز التجاري إقليمياً وعالمياً.

وأشارت الغرفة إلى أن معرض الفرانشايز العالمي 2018 سيعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، موفراً منصة مثالية ليتمكن أصحاب العلامات التجارية من عرض مفاهيم الأعمال الخاصة بهم أمام أكثر من 3600 زائر من أكثر من 16 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وذلك بحضور قوي من قبل كبرى العلامات التجارية العالمية والشركات، إلى جانب الخبراء المتخصصين في القطاع. ويقدم «المعرض» للمشاركين نافذة عرض ذات مستوى عالمي، حيث من المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 150عارضاً دولياً ومحلياً يمثلون أكثر من 10 قطاعات مختلفة.

ويتيح المعرض للمستثمرين فرصة من أجل تعزيز شبكة تواصلهم مع المستثمرين، مما يدعم أهدافهم لتوسعة نطاق أعمالهم محلياً وعالمياً. ويفتح المعرض المجال أمام المستثمرين المحليين والعالميين ليطّلعوا عن كثب على أهم المفاهيم والاتجاهات والفرص الاستثمارية في قطاع حقوق الامتياز التجاري «الفرانشايز» بهدف تعزيز رؤيتهم ومعرفتهم بالفرص الجديدة عبر التواصل مع الشركات في الأسواق المحلية والدولية.

ويقدم معرض «الفرانشايز» أحدث المفاهيم والأساليب المبتكرة والفريدة من نوعها لرواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة على حد سواء، كما يتيح فرصة التواصل مع خبراء «الفرانشايز» الدوليين لعرض كيفية تطوير العلامات التجارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ودعم خطواتهم في هذا المجال الواسع.

وقال محمد المهيري المدير العام لغرفة أبوظبي: يسلط معرض «الفرانشايز» الضوء على الفرص المتميزة للشركات الأجنبية والمحلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الامتياز التجاري، ويهدف إلى توسيع نطاق أعمال واستثمارات المشاركين ودعم رواد الأعمال والشباب للاستفادة من هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مساعي رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واختتم قائلاً: إجماع أكثر من 92٪ من المشاركين في معرض الفرانشايز العالمي في المعارض السابقة على وصف مستوى الحضور بأنه ممتاز يعكس مكانة المعرض كمركز يستقطب أكبر الشخصيات والعلامات التجارية والشركات العالمية والمحلية بحضور شريحة واسعة من الزوار من المستثمرين والمهتمين بمعرفة المزيد حول قطاع «الفرانشايز» تحت سقف واحد.

وسيعقد على هامش معرض «الفرانشايز» العالمي خلال يومي 16 و17 أكتوبر المقبل سلسلة من ورش العمل التوعوية والحصرية للحضور، من أجل الاطلاع على خبرات وتجارب أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الامتيازات التجارية من مختلف الصناعات. وتهدف الورش إلى توفير بيئة مثالية لزيادة وعي ومعرفة المشاركين من أجل زيادة قدراتهم التي تؤهلهم بشكل أفضل لاغتنام الفرص المتوفرة في عالم الامتيازات.

اجتماعات

توفّر إدارة المعرض بيئة عمل مناسبة لعقد اجتماعات ولقاءات عمل من خلال تخصيص مساحات ملائمة تتيح للمشاركين من العارضين والزوار والوفود إمكانية التواصل وعقد اجتماعات العمل والصفقات والمعاملات التجارية.