معهد المحاسبين القانونيين يستضيف القمة السنوية للقيادات الهندية

المصدر: دبي- البيان

استضاف معهد المحاسبين القانونيين في الهند - دبي مؤخراً القمة السنوية للقيادات الهندية في الخليج في دبي، والذي جمع قصص نجاح متنوعة، فضلاً عن التنبؤات المستقبلية للاقتصاد. حضر القمة نخبة من الخبراء في مجالات مختلفة، وشهد الحدث تقارباً مثيراً للأفكار من أجل مستقبل أفضل.

وكرمت القمة قصص النجاح التي برزت في مختلف المجالات في الصناعة، بينما سلطت الضوء أيضاً على الاتجاهات الناشئة في كل من الاقتصادين الإماراتي والهندي. وشارك في لجنة المناقشة القنصل العام للهند في دبي، وراجيافاردهان سينغ راثور، وزير الدولة الهندي لشؤون الشباب، ورضوان ساجان، رئيس مجموعة الدانوب، والدكتور آزاد موبين، رئيس مجلس إدارة آستر دي إم للرعاية الصحية، والدكتور ب.ر. شيتي مؤسس مستشفى إن إم سي وبابولال فارما، العضو المنتدب في شركة أومكار ريلتورز.

وقال نافين شارما رئيس معهد المحاسبين القانونيين الهندي في دبي، إن مؤتمر القمة ليس فقط اعترافاً بقصص ناجحة ماضية، وإنما أيضاً تعريف لكيفية كتابة التقدم في المستقبل من خلال فهم أفضل للحاضر. ومن خلال القمة، أردنا خلق مساحة للمناقشة تتمحور حول التميز في عملنا، معهد المحاسبين القانونيين بالهند هو ثاني أكبر جهة محاسبية بالعالم، ويعمل ضمنه 250 ألف عضو.

وللمعهد حضور في جميع أرجاء العالم. وظل فرع دبي نشطاً منذ أكثر من 35 عاماً وحتى الآن، وهو فريق حائز العديد من الجوائز وكان في طليعة مبادراته لسد الفجوة المعلوماتية بين الجمهور من خلال العديد من برامج التوعية. وعبر المؤتمرات وبرامج التوجيه والتوعية والبرامج متعددة الوسائط، بات فرع دبي جزءاً لا يتجزأ من تعليم وتثقيف المواطنين في الأمور المالية والاقتصادية.