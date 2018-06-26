«لوكهيد مارتن» تعيّن رئيساً تنفيذياً للشركة في المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت لوكهيد مارتن، أول من أمس، توسيع صلاحيات روبرت هارورد، ليقود الأعمال المتنامية للشركة في المنطقة بصفته الرئيس التنفيذي للوكهيد مارتن في الشرق الأوسط. ومن خلال منصبه الجديد، سيكون هارورد مسؤولاً عن استراتيجية الشركة وعملياتها ونموها في كل من الإمارات والبحرين والكويت وعمان والأردن ولبنان وقطر وباكستان والعراق وأفغانستان.

وقال ريتشارد إدواردز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن إنترناشونال: يمتلك بوب خبرة واسعة في المنطقة، ومعرفة عميقة بكيفية الاستفادة من التكنولوجيا لإيجاد حلول لأكبر التحديات الأمنية لشركائنا في الشرق الأوسط، ونحن واثقون بأنه تحت قيادة بوب سيستمر نمو أعمالنا في الشرق الأوسط، وسنسهم بشكل أكبر في تعزيز الأمن العالمي.