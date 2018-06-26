«إرنست ويونغ» تعيّن رئيساً للاستشارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة إرنست ويونغ تعيين وسيم خان في منصب شريك مسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو. وسيتولى خان قيادة فريق يضم أكثر من 700 موظف في جميع أنحاء المنطقة، يقدمون خدمات عالية الجودة لمؤسسات في عدد من القطاعات، من بينها مؤسسات حكومية، وشركات خدمات مالية، وشركات في قطاعات الطاقة، والعقارات والضيافة، والإنشاءات، والمنتجات الاستهلاكية، والاتصالات، والتكنولوجيا.

وقال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يدفعنا عصر التحوّلات الكبيرة الذي نعيشه الآن إلى تغيير الطرق التقليدية التي اعتدنا أن نمارس حياتنا وأعمالنا من خلالها.