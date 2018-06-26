صالة «الغزال» بمطار أبوظبي الأفضل عالمياً وصالة «ب» بمطار دبي الثالثة

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدّرت صالة «الغزال» للانتظار بمبنى المسافرين رقم 2 بمطار أبوظبي الدولي قائمة أفضل صالات انتظار المسافرين بالمطارات على مستوى العالم، بينما جاءت الصالة «ب» بمبنى المسافرين رقم 3 بمطار دبي الدولي في المركز الثالث.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي نشرت الخبر أمس، أن شركة «نتفلايتس. كوم» المتخصصة في خدمات السياحة السفر وحجوزات الفنادق قد أجرت هذا الاستفتاء من خلال تقييم لبيانات خاصة بعدد 149 مطاراً حول العالم. وذكرت الصحيفة أن صالة الغزال تصدرت القائمة لانخفاض كلفتها، وروعة تصميمها الداخلي، وكفاءة وسائل الراحة التي توفرها للمسافرين.

وكان المركز الثاني من نصيب صالة «سليك ستراتا» بمطار أوكلاند في نيوزيلندا.