«أسكوت المحدودة» تطلق مشروعاً مشتركاً في الصين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «أسكوت المحدودة» أكبر مالك للشقق الفندقية في العالم، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، إطلاق مشروع مشترك بالتعاون مع مجموعة هواجو للفنادق التي تعتبر من كبار مشغلي الفنادق في الصين، وشركتها الفرعية مجموعة سي جي آي ايه للشقق المتخصصة بقطاع الإيجارات، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز حضور علامة «سيتادينس» في السوق الصينية.

وتم إدراج شركة «هواجو» في بورصة ناسداك منذ عام 2010، وتبلغ قيمتها السوقية 10.4 مليارات دولار. وتتمتع الشركة بثالث أكبر حصة سوقية ضمن قطاع الفنادق من الفئة المتوسطة في الصين، مع محفظة تضم أكثر من 380 ألف غرفة فندقية، كما نجحت شركة «سي جي آي ايه» خلال فترة عامين فقط بتحقيق حضور واسع ولافت، مع عقدها شراكات مع أكثر من 100 من شركات إدارة العقارات بمحفظة كلية تضم 10 آلاف شقة.

وبموجب الشراكة، ستحصل كل من أسكوت وهواجو وسي جي آي ايه على حصص تبلغ 50% و10% و40% على التوالي ضمن المشروع. وتشمل محفظة أسكوت أكثر من 110 منشآت مع أكثر من 20 ألف وحدة تنتشر في أكثر من 30 مدينة في الصين، ومنها 30 منشأة تحمل علامة «سيتادينس» وتضم أكثر من 5 آلاف وحدة في 19 مدينة.