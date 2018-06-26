44 مليار دولار استثمارات نفطية بين أدنوك وأرامكو في الهند

المصدر: نيودلهي ـ البيان

شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ودارميندرا برادان وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي أمس التوقيع على اتفاقية إطارية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وأرامكو السعودية لاستكشاف فرص الشراكة الاستراتيجية والاستثمار في بناء مصفاة نفط عملاقة ومجمع للبتروكيماويات على الساحل الغربي للهند بقيمة 44 مليار دولار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أن الاتفاقية تعزز أواصر التعاون الوثيقة التي تربط بين الإمارات والسعودية في شتى المجالات ومع الهند في قطاعات عديدة وخاصة قطاع الطاقة، وأن الدولة ملتزمة بدورها كشريك موثوق يسهم في ضمان أمن الطاقة. ووفقاً للاتفاقية تمتلك «أرامكو» و«أدنوك» معاً 50% من المشروع المشترك فيما يملك ائتلاف شركات النفط والغاز الهندية الحصة المتبقية. كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال لقائهما أمس، دعم الحوار الاستراتيجي بين البلدين حول توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في قطاع الطاقة.