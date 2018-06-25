مدينة عجمان الإعلامية الحرة تعفي المنشآت من الضمانات العمالية

المصدر: عجمان - البيان

قررت مدينة عجمان الإعلامية الحرة إلغاء البنود الخاصة بسداد الضمانات العمالية ضمن لائحة رسوم الخدمات في المدينة الإعلامية، والتصريح للمنشآت المرخصة حالياً باسترداد ضماناتها العمالية، وكذلك إعفاء المنشآت التي سيتم ترخيصها لاحقاً من سداد تلك الضمانات، والاكتفاء بالتعهد كتابياً بسداد أية مطالبات تخص أي من موظفيها أو عمالها، تطلبها المدينة الإعلامية أو أية جهة قضائية وفي أي وقت، كما يجري العمل بالمدينة الإعلامية على اعتماد نظام تأمين من شأنه إلزام المنشآت بالمدينة الإعلامية للتأمين على العمالة لديها بتكاليف مخفضة.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة أن القرار يأتي مواكبة لتوجهات الدولة في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة يتضمن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.

وأوضح أن هذا القرار يأتي أيضا أسوة بما تتخذه الدولة من قرارات ترنو بها نحو تهيئة البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي، وتعزيز المكانة التنافسية للدولة، وتحقيق قفزة زمنية للفرص والجاذبية الاستثمارية للدولة، والتي من شأنها ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلي وبالتوازي مع تخفيف الأعباء عن المستثمرين وأصحاب الأعمال الاقتصادية، كما يعتبر مواكبة للتطورات المتسارعة في مجال التحسين والتطوير، وحتى لا تكون المدينة الإعلامية بعيدةً عن هذه المنافسة، وتمكيناً لها من إدراج مثل هذه المحفزات وتيسيراً على المنشآت المرخصة لديها وما سيتم ترخيصه لاحقاً.

وأكد أن المدينة حريصة على دعم المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز تعاون المدينة وشراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وتطوير آفاق التعاون مع الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية المعنية بتلك المشاريع من خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية التي تستهدف تحفيز رواد الأعمال والارتقاء بمشاريعهم وتمهيد الطريق أمام المواطنين الراغبين بدخول هذا القطاع الحيوي والمهم.