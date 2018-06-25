الانتهاء من أعمال إنشاءات «بن غاطي سفايرز»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت شركة «بن غاطي للتطوير» أنها ستنتهي من إنجاز مشروع «بن غاطي سفايرز» قريباً. وأكدت «بن غاطي للتطوير» أنها انتهت من إنشاء الهيكل الخارجي لمبنى «بن غاطي سفايرز» مع تقدم سير أعمال التركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذا أعمال التشطيبات النهائية والواجهة الأمامية بسلاسة.

وسيضم المبنى، الذي يتكون من 13 طابقاً 128 وحدة سكنية، بما في ذلك 60 استوديو و19 شقة بغرفة نوم و39 شقة بغرفتي نوم مع 8 محلات.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة بـ«بن غاطي للتطوير»: يعتبر ضمان تسليم مشاريعنا في أوقات التسليم المحددة إحدى ركائز استراتيجية أعمال بن غاطي للتطوير. ونحن فخورون بتسليمنا لأكثر من 2000 وحدة سكنية قبل مواعيد التسليم المحددة لها خلال السنتين الماضيتين، ومصممون على إتمام وتسليم أكثر من 3000 وحدة سكنية قبل ديسمبر 2019.