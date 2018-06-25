إعارة طيارين من «الاتحاد» لـ «الإمارات»

المصدر: Ⅶأبوظبي، دبي ـ رامي سميح

أعلنت الاتحاد للطيران عن اتفاق مع طيران الإمارات لإعارة طياريها للأخيرة بشكل مؤقت لمدة عامين.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات لـ «البيان الاقتصادي»، إن الشركة تعمل مع «الاتحاد للطيران» على برنامج لإعارة بعض من طياريها.

وأضاف المتحدث أن ذلك ممارسة معروفة في صناعة الطيران، ما يمنح شركات الخطوط الجوية مزيداً من المرونة في إدارة مواردها البشرية من الطيارين.

وأكد متحدث باسم «الاتحاد للطيران» في إفادة لـ «البيان الاقتصادي»، أن برامج انتداب الموظفين من الممارسات الشائعة بين شركات الطيران، وهو ما تتبناه الاتحاد للطيران منذ سنوات، وتقوم به مع شركائها من شركات الطيران حول العالم.

وكانت «الاتحاد للطيران» أبلغت طياريها برسالة عبر البريد الإلكتروني أنهم يستطيعون الانضمام لطيران الإمارات بشكل مؤقت لمدة عامين، مشيرة إلى أن الطيارين المعارين لطيران الإمارات سيُمنحون إجازة مع الاحتفاظ بأقدميتهم في الاتحاد والحصول على أجورهم وكامل المزايا من طيران الإمارات، وطلبت الرسالة من الطيارين تسجيل إبداء اهتمام غير ملزم، وقالت إن فريق توظيف من طيران الإمارات سيجري مقابلات مع الطيارين في مكاتب الاتحاد.

ولم يتضح حتى الآن عدد الطيارين الذين سيُعرض عليهم برنامج الإعارة، لكن الرسالة قالت إن أي طيار سيتقدم للبرنامج سيحتاج لإكمال برنامج تدريب في طيران الإمارات. وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران إن الشركة توظف 2200 طيار.