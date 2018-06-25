«الإنشاءات البترولية» تفوز بعقد بـ 1.65 مليار درهم من «أدنوك»

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

فازت الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية بعقد قيمته 450 مليون دولار (1.65 مليار درهم) من شركة بترول أبوظبي الوطنية للحقول البحرية (أدنوك البحرية) في مشروع تطوير حقل بو حصير الحرين وفق ما ذكرته مجلة ميد.

وفازت شركة الوطنية للإنشاءات البترولية بعقود المجموعة 2 و3 و4، التي تشمل أعمالاً برية في جزيرة داس وتعديل وصلات ضخ المياه في جزيرة زيركو، وأعمالاً أخرى، وفق ما ذكرته المجلة.

والمتوقع أن تنتهي الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية من تلك الأعمال في يونيو 2021. ويقع حقل بوحصير على مسافة 155 كلم إلى الشمال الشرقي من أبوظبي وعلى مسافة بين 15 و20 كلم من جزيرتي داس وزيركو.

وتنوي أدنوك للحقول البحرية أن تضاعف إنتاج النفط من حقل بوحصير من 8 آلاف برميل يوميا الى 16 ألف برميل يومياً خلال السنوات القليلة المقبلة.