«الإمارات للألمنيوم» تتسلّم أول شحنة بوكسيت من غينيا

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

تسلمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس أول شحنة من خام البوكسيت تمهيداً لبدء تشغيل مصفاتها لتكرير الألومينا التي يجري بناؤها حالياً في منطقة الطويلة ضمن مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) بأبوظبي.

وأبحرت الشحنة البالغ وزنها 61450 طنا من شركة «غينيا للبوكسيت» إلى الإمارات قادمةً من غينيا بغرب أفريقيا، مستغرقة 33 يوماً، وستتولى شركة «غينيا للبوكسيت» توريد 5 ملايين طن تقريباً من البوكسيت إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كل عام، بمجرد أن تبدأ مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا الإنتاج بكامل طاقتها.

نشاط

وقال عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يعتبر تكرير الألومينا نشاطاً صناعياً جديداً في الإمارات، وهذه الشحنة من البوكسيت هي الأولى من نوعها على الإطلاق على الصعيد المحلي.

وبينما يعمل آلاف العمال جاهدين في الوقت الحالي للانتهاء من بناء مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا، نتطلع لرؤية باكورة إنتاجنا خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف بن كلبان في تصريح خاص لــــــ «البيان الاقتصادي»: تتمثل إحدى أبرز أولوياتنا الاستراتيجية في توسيع أعمالنا الحالية في مجال تعدين وصهر الألمنيوم بالإضافة إلى التوسع نحو أسواق دولية جديدة، مما سيساعدنا على تأمين الموارد الطبيعية التي نحتاجها إلى جانب خلق مصدر جديد للإيرادات بالنسبة للشركة.

وستسهم مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا إلى جانب مشروعنا لتعدين البوكسيت في غينيا، في تعزيز قدراتنا في السوق على امتداد مختلف مراحل عمل القطاع بدءاً من الحصول على المواد الخام وصولاً إلى إنتاج معدن الألمنيوم بشكله النهائي إضافة إلى ترسيخ مكانتنا الرائدة في مجال تكنولوجيا الصهر. ويمثل استلام أول شحنة بوكسيت اليوم معلماً بارزاً في مسيرة تطور الشركة في ظل مساعيها لتوسيع عملياتها في مجال تعدين وصهر الألمنيوم، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الألومينا من مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا خلال النصف الأول من عام 2019.

تخزين

وفي وقت سابق من الشهر، انتهت الشركة من بناء وتجهيز موقع ضخم مخصص لتخزين البوكسيت بطاقة استيعابية تصل إلى 450 ألف طن، أي ما يعادل وزن برج خليفة.

ويضمن توفر المخزون أثناء العمليات استمرار الإنتاج حتى في حالة انقطاع شحنات البوكسيت لأي سبب.

وستمتلك مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا شبكةً من أحزمة النقل تمتد لمسافة تزيد على ثمانية كيلومترات، وتستخدم لنقل خام البوكسيت من السفن إلى موقع التخزين.

ويعمل حالياً أكثر من 13 ألف عامل بلا توقف لإتمام أعمال بناء المصفاة التي تعد إحدى أكبر المواقع الإنشائية الصناعية في الدولة. وعند اكتمال أعمال البناء، ستصبح مصفاة الألومينا في الطويلة أول مصفاة من نوعها في البلاد. وتُنفذ أقسام المصفاة وفق جدول زمني متسلسل، لإتاحة الفرصة أمام تنفيذ برنامج ما قبل التشغيل والتشغيل التجريبي.

خطط

وتخطط الإمارات العالمية للألمنيوم للتوسع في قطاع التنقيب والإنتاج على الصعيد الدولي لتأمين الموارد الطبيعية اللازمة لصناعة الألمنيوم في الدولة وتوفير مصادر جديدة للدخل.

وتعمل الشركة على تطوير مشروع «غينيا ألومينا كوربوريشن» في غينيا لتشييد منجم للبوكسيت وكافة منشآت التصدير المتعلقة به، ومن المنتظر أن تصدر شحنة البوكسيت الأولى من المشروع خلال النصف الثاني من العام 2019.

إنجاز

وقال تريفور ماكفارلين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الأمير» لأبحاث الأسواق الناشئة لــــ «البيان الاقتصادي» إن هذه الشحنة الأولى من البوكسيت تمثل إنجازاً هاماً يُضاف إلى سجل نجاحات شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» كما تشكل معلماً بارزاً في المسيرة الاقتصادية في الإمارات، وهي بمثابة خطوة أخرى إلى الأمام ضمن جهود الحكومة المبذولة نحو تنويع مصادر الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل وتعزيز حضور الدولة في المشهد الصناعي الدولي.