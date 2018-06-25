11.1 ملياراً تجارة قطاع المواد الغذائية والمشروبات في «جافزا»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

حقق قطاع المواد الغذائية والمشروبات في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» نمواً كبيراً خلال عام 2017، ما يعكس ثقة الشركات المتواصلة في جافزا بصفتها المنصة اللوجستية القادرة على خدمة أسواق الشرق الأوسط بأكملها. وارتفع حجم التجارة إلى 3.5 ملايين طن متري بقيمة بلغت 11.1 مليار درهم، أي ما يعادل 17.85% و15.37% من إجمالي حجم وقيمة تجارة قطاع المواد الغذائية والمشروبات في دبي على التوالي.

ويؤكد النمو المتواصل للقطاع ثقة المستثمرين في الإمارات، التي توفر إحدى أكثر البيئات ملاءمة لممارسة الأعمال التجارية في الشرق الأوسط بفضل ارتفاع مستوى الدخل والاستثمارات الكبيرة في قطاع التجزئة بالدولة خلال الأعوام القليلة الماضية بحسب تقرير حديث أصدرته بيرنس مونيتور إنترناشونال، والذي توقع أن تحقق مبيعات الأغذية نمواً سنوياً بمعدل 6.6 % على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

ويُعتبر قطاع المواد الغذائية والمشروبات أحد أبرز القطاعات في «جافزا»، حيث تحتضن أكثر من 570 شركة من 75 دولة بما فيها مجموعة من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500 مثل «يونيليفر» و«مارس»، فضلاً عن شركات أخرى مثل ألكوزي، والشركة الخليجية للصناعات الغذائية، وهنتر فودز

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: يسلّط نمو قطاع المواد الغذائية والمشروبات الضوء على نجاح «جافزا» في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضّلة للشركات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

واستحوذ الشرق الأوسط على العدد الأكبر من الشركات بنسبة 37%، يليه إقليم آسيا والمحيط الهادئ 24%، وأوروبا 19%، والأميركتين وأفريقيا 10% لكل منهما.