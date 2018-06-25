افتتاح جزئي لـ«إثراء ديرة» منتصف 2019

المصدر: Ⅶدبي ـ مشرق علي حيدر

قال عصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ«إثراء دبي» المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إن أعمال البناء في المرحلة الأولى من «مشروع إثراء ديرة» تتصاعد وفقاً لجدول مواعيد الإنجاز على أكمل وجه.

وتوقع كلداري الانتهاء من أعمال بناء بعض أقسام المشروع منتصف عام 2019، لافتاً إلى أن بمقدور الشركات والمستثمرين والتجار مزاولة نشاطهم التجاري مباشرة بعد تأجير الوحدات المنجزة.

ويستهدف «إثراء ديرة» تطوير منطقة ديرة، وتطوير سوقها الشهير ليصبح محور المنطقة، وسيضم مباني منخفضة الارتفاعات، ومساحات شاسعة للبيع بالتجزئة، ومناطق للتخزين، ومطاعم، ومرسى، ومجموعة فنادق لرجال الأعمال والمقيمين في المنطقة.

وأكد كلدراي على أن الشركة تطور منطقة ضخمة تضم عدداً كبيراً من مساحات البيع بالتجزئة، من متاجر المتنوعة ومناطق التخزين، لتعزيز عملية التجارة. ويوفر المشروع سلسلة من المطاعم على طول المرسى، مما يشكّل ممراً حيوياً هو الأول من نوعه في ديرة، إضافة إلى مجموعة من الفنادق التي تلبي احتياجات الزائرين من رجال الأعمال والمقيمين في المنطقة.

وأشار إلى أن الهدف تطوير منطقة ديرة من خلال التوسع بالمنطقة نحو الواجهة البحرية إحياءً للتقاليد العريقة للتجارة في الإمارة. ويتضمن المشروع تطوير سوق ديرة وفق طابع خاص ليصبح مركزاً تجارياً رائداً على المستويين المحلي والإقليمي، مع التركيز على إثراء نسيج المجتمع الذي نسجته قصص الماضي والحاضر.