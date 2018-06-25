غرفة رأس الخيمة تبحث في طوكيو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة ـ البيان

التقى محمد النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة ويوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب إحدى المبادرات الرئيسية للغرفة، مسؤولي مركز طوكيو لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحضور كازو ساسكي المدير العام لمركز طوكيو التجاري، وذلك في طوكيو باليابان لمناقشة سبل التعاون التجاري بين المشاريع الصغيرة المتوسطة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول سبل تفعيل التعاون في مجال إقامة معارض المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأس الخيمة، بالإضافة إلى مناقشة توقيع اتفاقية تعاون.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن الغرفة تهدف إلى دعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات التجارية من خلال مبادرتها المتمثلة بمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، من خلال العمل على تطوير خدمات الدعم المؤسسي وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تنميتها تجارياً لتتمكن من تطوير مشاريعها. وأكد التزام الغرفة بدعم وتطوير وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركات اليابانية للارتقاء بهذه العلاقات، وتوعيتهم بفرص الاستثمار والتسهيلات والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية في رأس الخيمة للشركات والمستثمرين الراغبين في العمل والاستثمار، لافتاً إلى وجود رغبة بين الجانبين لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم اقتصاد الطرفين.

وأشار النعيمي إلى اهتمام الغرفة بفتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون بين الشركات والمؤسسات في رأس الخيمة وطوكيو، وخاصة في المجالات التي تركز عليها خطة رأس الخيمة الاقتصادية، وهي قطاعات ومجالات الصناعة والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والنقل والبنية التحتية، وغيرها من المجالات المهمة بالنسبة لاقتصاد رأس الخيمة، مؤكدا على أهمية الموقع الاستراتيجي للإمارة، مما يسهل عملية التوسع للمستثمرين في أسواق المنطقة وتنمية أعمالهم وأنشطتهم التجارية والاستثمارية.

وقدم النعيمي دعوة لمركز طوكيو لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم معرض في رأس الخيمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليابانية، وأكد على تقديم الدعم الكامل لإقامة المعرض، كما أشار إلى مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارة في المعرض وذلك لتسهيل سبل التعاون، من خلال توفير منصة تجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الطرفين لزيادة التبادل التجاري والصناعي.

تمكين الشباب

وأكد يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن المؤسسة تهدف إلى تمكين مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح الأسواق لغايات التبادل التجاري والعمل على ربط مشاريع الشباب أعضاء المؤسسة بالشركات العالمية بما يساهم في دعم المشاريع الشابة على المستوى المحلي والدولي وتطوير وتنمية مشاريعهم للوصول إلى التنافسية المطلوبة.

وأشار إلى أن اللقاءات الاقتصادية تعمل على بناء سبل الاتصال بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة والخارج، والتعريف بالبيئة والمناخ الاستثماري في الإمارة،حيث يمكن لرأس الخيمة أن تشكل مركزاً حيوياً للشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الإفريقية.

تنسيق

دعا كازو ساسكي المدير العام لمركز طوكيو التجاري إلى ضرورة التنسيق المستمر بما يعود بفائدة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني لكلا الطرفين، كما قدم عرضاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة في طوكيو داعياً المستثمرين والشركات الإماراتية للاستفادة من هذه الفرص وتعزيز تواجدهم في الأسواق اليابانية