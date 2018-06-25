«عمومية» غرفة الفجيرة تجتمع أول يوليو

المصدر: الفجيرة - البيان

تجتمع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة في الأول من يوليو المقبل، حيث تناقش نتائج اجتماع الجمعية العمومية السابق وتطلع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة للسنة الثالثة المنتهية من الدورة الثالثة عشرة واعتماد الميزانية السنوية وتقرير مدقق الحسابات ومناقشة أية مواضيع تتعلق بالقطاع التجاري والصناعي والمهني.

وأكد خليفة خميس مطر الكعبي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أهمية حضور الأعضاء المنتسبين للغرفة الاجتماع، مؤكداً حرص مجلس الإدارة على الاستفادة من أفكار وآراء أصحاب الأعمال والأعضاء المنتسبين للغرفة بما يسهم في خدمة مجتمع الأعمال والأسرة التجارية في الفجيرة.

وكان اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، للسنة الثالثة المنتهية قد تم تأجيله وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.