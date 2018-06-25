المسارات الجوية الهندية إلى دبي الأكثر ازدحاماً

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

استأثرت دبي بالمراكز الثلاثة الأولى على قائمة أكثر 10 مسارات جوية دولية ازدحاماً بالمسافرين في الهند للعام المالي 2017- 2018، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الطيران المدني الهندية أمس. وذكرت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأميركية التي نشرت الخبر أمس أن المسار الأكثر ازدحاماً في حركة السفر الدولي بالهند خلال العام المالي 2017- 2018 كان مسار دبي - مومباي، حيث بلغ عدد المسافرين الذين استخدموه خلال هذا العام حوالي 2.5 مليون مسافر.

وجاء مسار دبي - دلهي في المركز الثاني حيث عبره خلال هذا العام حوالي مليوني مسافر، فيما كان المركز الثالث من نصيب مسار دبي- كوتشين، والذي يربط دبي بمدينة كوتشي الهامة في ولاية كيرلا جنوبي الهند، حيث استخدمه ما يزيد على مليون مسافر خلال العام المالي الحالي. كما احتل مسار دبي - تشيناي المركز السابع على القائمة. ويربط هذا المسار دبي بمدينة تشيناي، والمعروفة أيضاً باسم «مدراس»، وهي عاصمة ولاية تاميل نادو.

وأفاد تقرير الوزارة بأن الإمارات استأثرت بحوالي نصف المقاعد على الرحلات الجوية الدولية المنطلقة من الهند خلال العام المالي 2017- 2018. وأفاد التقرير أن ذلك يُعزَى بصفة أساسية إلى حركة العمالة الوافدة من الهند إلى الإمارات وسوق العمل في منطقة الشرق الأوسط.