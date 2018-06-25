سوق الحراج في الشارقة: 20% ارتفاع الإقبال على السيارات الصغيرة

المصدر: الشارقة- البيان

يشهد سوق الحراج بالشارقة إقبالاً نشطاً من العملاء من داخل الإمارات وخارجها رغم زيادة أسعار النفط عالمياً، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ مطلع العام الجاري، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع الإقبال على السيارات الكبيرة عموماً، وسيارات الدفع الرباعي والرياضية، ذات المحركات الكبيرة والـ8 و12 أسطوانة، لمصلحة السيارات ذات المحركات الصغيرة والأسطوانات الأربع، التي يقل استهلاكها للبنزين مقارنة بالسيارات الكبيرة.

وجاء تراجع الإقبال على شراء السيارات الكبيرة لمصلحة السيارات الصغيرة ذات المحركات الصغيرة والأسطوانات الأربع، التي نما معدل الطلب عليها خلال الفترة الماضية بنسبة تقترب من 20٪، في ظل توقعات بزيادة النسبة خلال الفترة المقبلة.

وقال ماجد المعلا، مدير سوق الحراج بالإنابة: هناك زيادة في الإقبال على شراء السيارات الصغيرة، مقارنة بحجم الإقبال على السيارات الكبيرة التي يكون محركها أكبر واستهلاكها للبنزين أكثر. ومع زيادة أسعار النفط عالمياً، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، أخذ الزبائن يميلون إلى السيارات الصغيرة، وبالتالي بقي مشهد الإقبال والحركة على السوق لافتاً ونشطاً.