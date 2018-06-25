«صحة» ترعى معرض أبوظبي العالمي للقوارب

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرمت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، لتكون مزود الرعاية الصحية الرسمي في معرض «أبوظبي العالمي للقوارب»، الذي يعقد بنسخته الأولى من 17 إلى 20 أكتوبر 2018 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث ستكون «صحة» حاضرة في المعرض لتقديم أفضل الخدمات للمشاركين والزوار، عبر عيادة طبية متنقلة، ومجهزة بالكامل بمختلف المعدات الطبية وطاقم مختص من الخبراء والأطباء.

وقال ألكساندر نيتشول، مدير«معرض أبوظبي العالمي للقوارب»: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع شركة «صحة»، من أجل توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية لكل من العارضين والزوار، الذين سيحضرون المعرض».

من جهته، أعرب الدكتور مروان علي الكعبي، مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال في شركة أبوظبي للخدمات الصحية عن أهمية الشراكة مع أدنيك، وقال: «يسرنا دعم المعرض في دورته الأولى، حيث نركز بشكل كبير على ممارسات الرعاية الصحية.

وتستضيف «أدنيك»، «معرض أبوظبي العالمي للقوارب» في مرسى «أدنيك» ليكون المرسى الأول والوحيد في الإمارات، المطوّر خصيصاً لغرض استضافة المعارض الدولية.