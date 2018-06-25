«أمانات» تشتري حصة «أبراج» في «ميدلسكس»

المصدر: Ⅶدبي ـ سيد صالح

توصلت مجموعة «أبراج» إلى اتفاقية تبيع بموجبها حصتها في جامعة ميدلسكس بدبي إلى شركة «أمانات القابضة» مقابل 100 مليون دولار، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة أنه قد تم التوقيع على اتفاقية مبدئية في هذا الشأن بين «أبراج» و«أمانات»، إلا أنه لم يتم إنهاء الصفقة بعد.

يذكر أن «أمانات» التي تمتلك حصة نسبتها 35% في شركة جامعة أبوظبي القابضة، وحصة أخرى نسبتها 21.7% في شركة «تعليم القابضة»، تسعى إلى توسيع نطاق تواجدها في قطاع التعليم بمنطقة الشرق الأوسط. ورصدت «أمانات» 1.8 مليار درهم لإنفاقه على صفقات استحواذ في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وفقاً لما أعلنه د. شمشير فاياليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في ديسمبر الماضي.