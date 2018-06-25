إحصاء أبوظبي: 3.7 % التضخّم خلال الأشهر الخمسة الأولى

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أكد تقرير لمركز الإحصاء ـ أبوظبي أن التضخم في أسعار المستهلك بلغ 3.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2017. وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 3.2% خلال مايو 2018 مقارنة بالرقم القياسي لمايو 2017، بينما انخفض بنسبة 0.4% خلال مايو مقارنة بأبريل.

وساهمت مجموعة «النقل» بنسبة 37.9% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الخمسة الأولى، حيث ارتفعت أسعار المجموعة بنسبة 10%، كما ساهمت مجموعة «الملابس والأحذية» بنسبة 16.7% من مجمل الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار المجموعة بنسبة 12.1%. أما مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» فساهمت بنسبة 15.5% من الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الخمسة الأولى، حيث ارتفعت أسعار مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» بنسبة 8%. وساهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بتخفيض نسبة التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى وذلك بنسبة 30.8%، وجاء ذلك نتيجة انخفاض معدل أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 3.3%.

مستوى رفاه الأسرة

وارتفعت معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحتي الرفاه «الدنيا» و«المتوسطة» بنسبة 3.4%، وبنسبة 3.9% لشريحة الرفاه العليا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018. وأثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الخمسة الأولى في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 4%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 3.3% كما ارتفعت شريحة الأسر الجماعية بنسبة 3.7%.

وساهمت منطقة أبوظبي بنسبة 46.6% من الارتفاع الذي تحقق في معدلات الأسعار والذي بلغت نسبته 3.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى. وساهمت منطقة العين بنسبة 45.4% ومنطقة الظفرة بنسبة 8.1% من مجمل الارتفاع.