وتيرة جيدة للعمل في ريم مول بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

سلّطت شركة الفروانية للتطوير العقاري، والتي تتولى أعمال تطوير مشروع ريم مول في أبوظبي أمس الضوء على التقدّم المحرز على صعيد إنجاز العمليات الإنشائية في المشروع الفاخر البالغة تكلفته 1.2 مليار دولار. وبدأت الأعمال الإنشائيّة في مجمّع ريم مول أواخر عام 2017؛ وشهدت الأشهر القليلة الأولى نصب 13 رافعة بناء برجية ضمن موقع المشروع، وإنجاز أعمال الأساسات الخراسانيّة بوتيرة جيّدة.

وتم صب ما يزيد على 55 ألف متر مكعب من الهياكل الخرسانية، وصب أكثر من 5500 طن من الخرسانة المسلّحة، وهو ما يعادل أكثر من تسعة آلاف شاحنة لنقل الخرسانة المسلحة. ويتواصل العمل على قدمٍ وساق حالياً لإنجاز أعمال البنية الفوقية للمشروع، وهو ما تكلل مؤخراً بصب أولى البلاطات «العقدات» الخرسانيّة المُعلّقة، واستكمال أعمال الإنشاءات العمودية في كامل موقع المشروع. ومن المقرر أن يوفر المشروع عند اكتماله مليوني قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير والتي سيتم تخصيصها لأكثر من 450 متجراً للبيع بالتجزئة ومجموعة متنوعة من مراكز التسلية والترفيه المرموقة، بما في ذلك «حديقة أبوظبي الثلجية» التي تعتبر أول وجهة سياحية ثلجية في أبوظبي.

وقال شاين إلدستروم، الرئيس التنفيذي لشركة الفروانية للتطوير العقاري: سعداء للغاية بالتقدم الذي يشهده مشروع «ريم مول» فقد تم الانتهاء مؤخراً من نصب جميع رافعات البناء ضمن موقع المشروع، كما أنجزنا تقريباً أعمال البنية التحتية كما انتهينا من الأرضيات عدة أقسام في البنية الفوقية. وأعلنت شركة الفروانية للتطوير العقاري بدء إنجاز أعمال البنية التحتية وإجراء الفحوصات والاختبارات الهندسية والجيوتقنيّة المطلوبة للطرقات المعلّقة المرتبطة بأرض المشروع، والتي ستتيح للزوار عند الانتهاء منها إمكانية الوصول بسهولة إلى مختلف مرافق المجمّع.