1.4 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.4 مليار درهم، حيث تم تسجيل 164 مبايعة بقيمة 440 مليون درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 237 مليون درهم و129 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 203 ملايين درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 138 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة الروية الأولى.

وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين بمنطقة برج خليفة. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم. وسجلت الرهونات 966 مليون درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 696 مليون درهم و33 رهن فلل وشقق بقيمة 270 مليون درهم أهمها بمنطقة القوز الرابعة بقيمة 353 مليون درهم ورهن بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 240 مليون درهم.