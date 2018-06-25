غرفة دبي تعلن الفائز بمسابقتها لحضور مؤتمر غرف التجارة العالمية 2021

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن الفائز بمسابقتها التي نظمتها على هامش مشاركتها في المؤتمر العاشر للاتحاد العالمي لغرف التجارة الذي أقيم مؤخراً في سيدني بأستراليا، وذلك وسط مشاركة بارزة تخطت 120 مشاركاً من ممثلي غرف التجارة العالمية.

وفازت بالمسابقة ماجا سافيسكا من غرفة تجارة وصناعة مقدونيا، حيث تطلب من المشاركين بالمسابقة من ممثلي غرف التجارة العالمية الإجابة عن السؤال التالي: «لماذا يجب أن تكون دبي المدينة المستضيفة للمؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية 2021؟».

وتشمل الجائزة رحلة طيران ذهابا وعودة إلى دبي، بالإضافة إلى إقامة لثلاث ليال في أحد فنادق الإمارة من فئة خمس نجوم، وحضور مجاني لفعاليات المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية التي ستستضيفه الإمارة في العام 2021.

فرصة مميزة

وقالت سافيسكا في تعليق لها حول فوزها بالمسابقة: إنني على ثقة بأن المؤتمر القادم للاتحاد العالمي لغرف التجارة في دبي سيشكل فرصة مميزة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في عمل غرف التجارة في مختلف المجالات، والتي ستساهم في توفير خدمات أفضل لقطاع الأعمال العالمي.

إنني سعيدة بهذه الجائزة ومشاركتي في المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العالمي لغرف التجارة 2021 في دبي، وأنا على ثقة بأن دعم غرفة دبي وتنظيمها للمؤتمر سيجعل منه حدثاً ناجحاً، وسيساهم بخلق أولويات جديدة للتنمية الاقتصادية العالمية وأفضل سياسات الأعمال. إن المؤتمر الذي ستستضيفه دبي في 2021 سيكون الحدث الأبرز لعالم الأعمال بلا شك.

ويعتبر مؤتمر غرف التجارة العالمية الذي ينظمه «الاتحاد العالمي لغرف التجارة» كل عامين في منطقة مختلفة من العالم، المنتدى الدولي الوحيد لرؤساء وقيادات غرف التجارة لتبادل الخبرات، ومناقشة الأمور المتعلقة بقطاع الأعمال، وتنمية شبكات التواصل.